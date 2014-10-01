ГПУ будет расследовать бездеятельность руководства Минздрава в сфере закупок лекарств

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшнем заседании правительство Украины приняло решение отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Олега Мусия и уволило первого заместителя министра Руслана Салютина. Исполнение обязанностей министра здравоохранения возложено на заместителя министра здравоохранения Украины - руководителя аппарата Василия Лазоришинца.

Правительство Украины также приняло решение обратиться в Генеральную прокуратуру Украины относительно расследования бездеятельности руководства Минздрава по закупке медицинских препаратов.

На заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Национальная государственная служба провела служебное расследование относительно закупки лекарств Минздравом. По его словам, «из общего объема лекарств, которые должно было купить государство, Министерством здравоохранения приобретено только 25%, а уже почти конец года»».

Он напомнил, что персонально давал десятки поручений по закупке лекарственных средств на заседаниях правительства и правительственных совещаниях.

Яценюк предложил Кабинету министров отстранить Мусия от исполнения обязанностей министра здравоохранения и снять с должности его первого заместителя.

«Минздрав совместно с Министерством финансов согласно закону - 21 день на завершение процедур закупок. Я с этим мириться не буду», – подчеркнул глава правительства.