Яценюк предлагает отстранить Мусия от исполнения обязанностей министра здравоохранения
13:00, 01 октября 2014Страна
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предлагает отстранить министра здравоохранения Олега Мусия от занимаемой должности и уволить его первого заместителя Руслана Салютин в связи с неудовлетворительной ситуацией с закупкой лекарств и медпрепаратов
Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил на заседании правительства.
По его словам, из общей суммы лекарств, которые должно было купить государство, Министерством здравоохранения приобретено только 25%.
"Поэтому я правительству предлагаю следующее решение - министра здравоохранения отстранить от выполнения обязанностей, первого заместителя министра Салютин снять с занимаемой должности, министерству вместе с Минфином в соответствии с законом - 21 день на завершение процедур закупки. Я с этим мириться не буду", - подчеркнул премьер и добавил, что о решении правительства по этому поводу позже доложит министр Кабинета министров Остап Семерак.
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