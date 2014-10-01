Яценюк предлагает отстранить Мусия от исполнения обязанностей министра здравоохранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил на заседании правительства.

По его словам, из общей суммы лекарств, которые должно было купить государство, Министерством здравоохранения приобретено только 25%.

"Поэтому я правительству предлагаю следующее решение - министра здравоохранения отстранить от выполнения обязанностей, первого заместителя министра Салютин снять с занимаемой должности, министерству вместе с Минфином в соответствии с законом - 21 день на завершение процедур закупки. Я с этим мириться не буду", - подчеркнул премьер и добавил, что о решении правительства по этому поводу позже доложит министр Кабинета министров Остап Семерак.