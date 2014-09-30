У Президента говорили о выполнении программы иммунизации населения

18:05, 30 сентября 2014
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Основное беспокойство вызывает недостаток проверенных препаратов для иммунизации детей

Фото: УНИАН

В Администрации президента Украины под председательством Советника президента по гуманитарным вопросам Ольги Богомолец состоялось расширенное совещание по вопросу состояния иммунизации населения Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины.

В ходе совещания обсуждены состояние выполнения программы иммунизации населения Украины и ситуация с обеспечением медицинскими препаратами для иммунизации разных категорий населения. Основное беспокойство вызывает недостаток проверенных препаратов для иммунизации детей.

"Нам немедленно нужно определить реальные годовые потребности Украины в вакцинах, провести анализ существующего рынка, главным образом среди украинских производителей медицинских препаратов для иммунизации, и разработать программу, которая в будущем сделает невозможной ситуацию, похожую на сегодняшнюю, когда Минздрав не в состоянии закупить и провести вакцинацию, потому что "кто-то тормозит продажу". Эти коррупционные схемы мы должны сломать", - заявила Богомолец.

На совещании принято решение подготовить и представить на ближайшем заседании группы аналитические материалы об общегосударственных потребностях в вакцинах, перечень производителей иммунологических препаратов, украинских производителей, которые потенциально способны быстро наладить выпуск таких препаратов. Экспертной среде предложено представить законодательные инициативы по упрощению и ускорению процедуры государственных закупок.

"Производитель, а не посредник, должен рассчитывать на государственные средства, средства налогоплательщиков. Нам нужно создать систему иммунизации населения на основе четких рекомендаций ВОЗ. Мы ежегодно тушим пожары, вместо того, чтобы заниматься планированием на длительное время, в пределах 5-6 лет. Мы должны активизировать поиск стратегических партнеров-поставщиков с избежанием лишнего посредничества и прекратить затягивать процесс закупок", - подчеркнула Советник президента.

Участники совещания обратились к Советнику президента с просьбой инициировать поручение Кабинету министров о возвращении специальной процедуры закупок медпрепаратов напрямую у производителей и увеличить срок действий соответствующих государственных программ сроком на 5 лет.

В совещании приняли участие ответственные лица Администрации президента, представители Государственной службы Украины по лекарственным средствам, Министерства здравоохранения, Государственного экспертного центра Минздрава Украины, эпидемиологи, эксперты Национального института стратегических исследований.

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