Государство должно финансировать потребности пациентов, а не медучреждений

Государство должно финансировать потребности пациентов, а не медицинских учреждений, заявила советник президента Ольга Богомолец во время совещания в Администрации президента Украины с представителями силовых ведомств и контролирующих органов относительно разработки первоочередных шагов по преодолению коррупции в системе здравоохранения.

"Коррупция в сфере здравоохранения является одной из наиболее болезненных для украинского народа, потому что лишает его важнейшего – права на охрану жизни и здоровья", – заявила Богомолец, сообщает пресс-служба президента.

По итогам обсуждения решено предложить всем силовым ведомствам на протяжении нескольких дней предоставить аналитические материалы относительно причин и схем коррупции в государственных закупках в сфере здравоохранения и подготовить предложения по борьбе с этими явлениями.

Во время дискуссии на заседании отмечалось, что действующие в сфере здравоохранения схемы вымывания средств из государственного бюджета несут угрозу национальной безопасности Украины.

Богомолец отметила, что "государство должно обеспечить эффективное направление бюджетных средств на потребности пациентов, а не на финансирования койко-мест".

"Переход на открытый профессиональный реестр врачей и работников медицинской сферы, создание единого реестра всех медицинских заведений, которые на сегодняшний день разбросаны, кроме Минздрава, еще в 14 министерствах и ведомствах, создание единого реестра медицинских препаратов с референтными ценами, формирование единого реестра медицинского оборудования, реестра медицинских протоколов с названиями действующих веществ (без названий медпрепаратов) – это первоочередные меры в реформе здравоохранения", - отметила Богомолец.

Советник президента проинформировала собравшихся о том, что одним из направлений медицинских реформ является создание четкой процедуры выдачи лицензий в сфере медицинских практик, которая должна быть максимально автоматизированной и не зависеть от субъективного фактора.

Представитель Антимонопольного комитета Украины отметил, что система государственных закупок в Министерстве здравоохранения с отсутствием прозрачного механизма принятия решений вызывает много вопросов. Было предложено изучить источники финансирования фондов и общественных организаций, которые принимают участие в разработке государственных программ и лоббируют отдельные фирмы или препараты.

Представители СБУ и ГПУ предложили свое виденье неотложных антикоррупционных мероприятий, как в исполнительной, так и в законодательной сферах в сфере здравоохранения.

В совещании приняли участие представители Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры, Антимонопольного комитета, Государственной службы финансового мониторинга, Государственной инспекции по контролю за ценными бумагами, Национального института стратегических исследований.