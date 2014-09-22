Рейтинг мировых систем здравоохранения: лидирует Сингапур
Агентство Bloomberg опубликовало 19 сентября второй ежегодный рейтинг эффективности системы здравоохранения. В рейтинг попало 51 государство с населением не менее пяти миллионов человек и ВВП на душу населения не менее пяти тысяч долларов, а продолжительность жизни - не менее 70 лет.
При расчете места в рейтинге учитывалась продолжительность жизни, расходы на здравоохранение в процентах от ВВП и на душу населения, а также изменения в этих показателях по сравнению с прошлым годом.
Среди арабских стран лидируют ОАЭ (9-е место), в Европе - Италия (3-е место). Россия впервые попала в рейтинг и заняла последнее место. Израиль оказался седьмым, потеряв три позиции по сравнению с 2013 годом.
Топ-10 стран с эффективными системами здравоохранения:
1. Сингапур
2. Гонконг
3. Италия
4. Япония
5. Южная Корея
6. Австралия
7. Израиль
8. Франция
9. ОАЭ
10. Великобритания.
Следует отметит, что США в рейтинге занимают только 44-е место, уступив, например, Белоруссии, которая оказалась 42-й. Впрочем, в 2013 году США были 46-ми. За США следует Болгария, Иран, Колумбия, Алжир, Азербайджан, Бразилия и Россия.
Продолжительность жизни в Израиле составляет 81,7 лет, в России - 70,5 лет, США - 78,7, Иране - 73,8, Белоруссии - 72,1.