Рейтинг мировых систем здравоохранения: лидирует Сингапур

Агентство Bloomberg опубликовало 19 сентября второй ежегодный рейтинг эффективности системы здравоохранения. В рейтинг попало 51 государство с населением не менее пяти миллионов человек и ВВП на душу населения не менее пяти тысяч долларов, а продолжительность жизни - не менее 70 лет.

При расчете места в рейтинге учитывалась продолжительность жизни, расходы на здравоохранение в процентах от ВВП и на душу населения, а также изменения в этих показателях по сравнению с прошлым годом.

Среди арабских стран лидируют ОАЭ (9-е место), в Европе - Италия (3-е место). Россия впервые попала в рейтинг и заняла последнее место. Израиль оказался седьмым, потеряв три позиции по сравнению с 2013 годом.

Топ-10 стран с эффективными системами здравоохранения:

1. Сингапур

2. Гонконг

3. Италия

4. Япония

5. Южная Корея

6. Австралия

7. Израиль

8. Франция

9. ОАЭ

10. Великобритания.

Следует отметит, что США в рейтинге занимают только 44-е место, уступив, например, Белоруссии, которая оказалась 42-й. Впрочем, в 2013 году США были 46-ми. За США следует Болгария, Иран, Колумбия, Алжир, Азербайджан, Бразилия и Россия.

Продолжительность жизни в Израиле составляет 81,7 лет, в России - 70,5 лет, США - 78,7, Иране - 73,8, Белоруссии - 72,1.

Новости Израиля