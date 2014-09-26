Группа крови выдаст возможные проблемы в нервной системе

Есть четыре основных типа крови, и вы наверняка знаете свою, так что сверяйте, пишет zdravoe.com.

Проблемы с памятью. В группе риска – люди с четвертой группой крови. Недавнее исследование показало, люди с типом АВ крови были 82% чаще испытывают трудности с ухудшением памяти, речевых способностей и концентрацией внимания, чем люди с другими типами крови. Одна из причин, как подозревают исследователи, связана с фактором свертывания VIII – протеином, который может снизить приток крови к головному мозгу.

Стресс. В группе риска – носители первой группы крови. Установлено, что люди с типом крови А, чаще всего имеют более высокие концентрации кортизола, гормона стресса, в организме. Чем больше кортизола в крови, тем более острой будет реакция человека на стресс.

Реакция на спорт. Люди со второй и третьей группой крови более эффективно реагируют на успокаивающие упражнения низкой интенсивности, такие как йога. Люди с четвертой группой лучше всего выполняют тренировки на баланс (например, тай-чи).

Что касается обладателей первой группы крови, то им показаны расслабляющие упражнения – ведь они более всех подвержены стрессам. Сокращающие стресс упражнения, те же тай-чи и йога, может быть более выгодным вариантом, чем напряженный бег или силовые упражнения.