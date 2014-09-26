Штаб "Поможем" просит Гелетея разобраться в фактах задержания гуманитарного груза

Как сообщается в переданном УНИАН обращении Гуманитарного штаба «Поможем» при Фонде Рината Ахметова к министру обороны Украины Валерию Гелетею, "24 сентября, десять грузовиков с гуманитарной помощью для почти 20 000 человек, направлявшиеся в города Краснодон и Свердловск Луганской области, были задержаны в населенном пункте Счастье 24-м батальоном территориальной обороны «Айдар» ВСУ".

"На сегодняшний день в результате боевых действий в городах и селах Донецкой и Луганской областей, расположенных в зоне АТО, для миллионов людей существенно ограничен доступ к пище, воде, медикаментам. У сотни тысяч людей нет возможности приобрести себе даже тот минимум продуктов питания, который необходим для физического выживания. Прежде всего, речь идет о пенсионерах, людях с ограниченными возможностями, детей-сиротах и т. д.", - говорится в обращении.

"Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова уже больше месяца предоставляет гуманитарную помощь мирному населению этих регионов, оказавшемуся в затруднительном положении и немедленно нуждающемуся в помощи, в том числе — переселенцам из городов Донецкой и Луганской областей, которые были вынуждены покинуть зону боевых действий. За это время мы оказали помощь более чем 500 тысячам мирных жителей в Донецкой и Луганской областях. Еще сотни тысяч людей ждут такой ​​помощи", - отмечается в документе.

"Гуманитарная помощь в виде продуктов питания длительного хранения, детского питания и средств гигиены перевозится автомобильным грузовым транспортом из города Мариуполь в населенные пункты, в том числе — в зоне АТО. Гуманитарная помощь в этих грузовиках предназначена мирному населению. Из видеокомментария командира батальона С. Мельничука телеканалу «112» мы узнали, что данные автомобили с гуманитарным грузом используются бойцами указанного подразделения ВСУ как защитное заграждение на территории Луганской тепловой электростанции в городе Счастье", - сообщается в обращении.

Представители Гуманитарного штаба "Поможем" при фонде Рината Ахметова просят министра обороны "как можно скорее рассмотреть факты по поводу задержания подчиненным ВСУ подразделением гуманитарного груза и его использования в качестве защитного заграждения и принять меры для содействия освобождению грузовиков и дальнейшему передвижению транспорта с гуманитарной помощью в шахтерские города Краснодон и Свердловск с целью распространения помощи среди мирного населения".