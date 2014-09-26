В Украине создадут медкомиссию, которая определит необходимость лечения раненых за границей

В Украине создадут специальную медкомиссию, которая будет определять необходимость отправки раненых на лечение за границу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, решение о создании такой комиссии было принято на заседании постоянно действующего штаба Минздрава по вопросам организации медицинского обеспечения в условиях чрезвычайных ситуаций с целью упорядочения и упрощения процедуры отправки на лечение за границу тяжелораненых.

Читайте такжеВ Украине создадут межведомственный учет всех раненых в зоне АТО

В состав комиссии войдут ведущие военные врачи, научные работники, лучшие узкопрофильные специалисты Академии медицинских наук и волонтеры, которые занимаются сбором средств на лечение.

Отдельным приказом медкомиссия сформирует перечень показаний, по которым военнослужащих будут направлять на лечение в иностранные клиники.

Кроме того, планируется более тесно сотрудничать с иностранными медучреждениями и приглашать их представителей в Украину с целью персонального отбора раненых. Это позволит гарантировать возможность клиники вылечить тяжелобольных.

С целью оптимизации средств, выделенных на лечение военнослужащих, участники заседания штаба также приняли решение расширить практику приглашения лучших иностранных хирургов из Франции, Германии и других стран мира для оперативного лечения тяжелых больных в Украине. Это сэкономит средства на транспортировку и питание пациентов в иностранной клинике и в то же время улучшит практические навыки отечественных специалистов.