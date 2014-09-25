1 октября стартуют Всеукраинские военно-медицинские учения

1 октября в городе Обухове Киевской области стартуют Всеукраинские военно-медицинские учения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказала советник президента по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец.

Она отметила, что такие учения планируется провести в каждом районном центре каждой области Украины. Начнутся они в райцентре Обухов.

В ходе учений будет отработана координация министерств внутренних дел, здравоохранения и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с общественными организациями и волонтерами. Также в учениях будут задействованы студенты медицинских вузов и медицинских училищ того или иного региона, где будут проходить учения. При этом в каждом случае будет разная легенда учений. В частности, в Обухове смоделируют пожар в торговом центре, рассказала Богомолец.