Проблемы медицины на Донбассе: говорят врачи

Завтра, 25 сентября 2014 года, в 13:00, в ИА «Українські Новини» состоится пресс-конференция Владимира Чайки, проф., д.мед.н., Генерального директора Донецкого регионального центра охраны материнства и детства, и Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова, на тему «Проблема медицины на Донбассе: говорят врачи».

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы: в каких лекарствах испытывают потребности медучреждения и жители Донбасса, какие медучреждения функционируют в городе Донецке и какое оборудование необходимо для их жизнедеятельности, в каких условиях работают врачи, обеспечены ли питанием персонал больниц и пациенты.

Римма Филь также подведет итоги работы Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова за неделю и озвучит информацию о планах работы штаба на ближайшее время.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» создан при Фонде Рината Ахметова для объединения усилий фонда и всех бизнесов Группы СКМ, а также ФК «Шахтер» по оказанию помощи людям, пострадавшим в зоне военных действий. Гуманитарный штаб занимается вопросами эвакуации из зоны проведения АТО детей, в том числе детей-сирот, многодетных матерей, инвалидов, пожилых людей, а также размещает, при необходимости, переселенцев на базах, в санаториях и лагерях, оказывает гуманитарную и адресную помощь.

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