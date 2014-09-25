Почти 50% людей, которые проживают в зоне АТО, нужны лекарства

49,9% людей, которые проживают сейчас в зоне проведения АТО нуждаются в лекарственных препаратах.

Как передадет корреспондент УНИАН, об этом заявила координатор Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова Римма Филь в ходе пресс-конференции «Медицина на Донбассе: говорят врачи».

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По ее словам, гуманитарный штаб получает информацию от департамента здравоохранения Донецкой ОГА, от партнерских клиник и врачей.

«Централизованной поставки медикаментов нет, и в аптеках города они практически отсутствуют. Мы всегда уточняем запрос больницы, сколько пациентов находится на стационарном лечении, какие остатки медикаментов. Затем изучаем возможности закупки и поставки, прорабатываем логистику. Всё с той целью, чтобы пациенты больниц, люди, которые нуждаются в медицинской помощи, в лекарствах, в питании, имели доступ к ним в этих непростых условиях», - отметила Филь.

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Она подчеркнула, со дня своего создания, штаб закупил медикаменты для отделения онкогематологии и в хирургическое отделение Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, Донецкого областного территориального медицинского объединения (больница Калинина), для Областной травматологической больницы на общую сумму 1 миллион 200 тыс. гривен.

«В ближайшее время планируются поставки медикаментов для Донецкого регионального центра охраны материнства и детства, Областной детской клинической больницы, Центральной городской клинической больницы, Центральной городской больницы Харцызска, а также дополнительные поставки в ИНВХ Гусака, больницу Калинина, Областную травматологическую больницу на сумму около 2 миллионов гривен», - сказала Филь.

Она также проинформировала, что гуманитарный штаб помогает лечебным учреждениям с оборудованием.

«Для ИНВХ им.Гусака закуплено хирургическое и анестезиологическое оборудование, оборудование для реконструктивных операций при ожогах (инструментарий, аспираторы медицинские, дефибриллятор, оборудование для лечения ожогов, оборудование для операционных). Также запланирована закупка инструментария для Центральной городской больницы Харцызска. Для обеспечения беспрерывной жизнедеятельности в условиях нестабильной подачи электроэнергии Перинатального центра и Областной клинической травматологической больницы Штаб приобрел и установил в этих учреждениях генераторы», - сказала Филь.