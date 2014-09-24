Педагоги Житомирщины передали 50-тонную гуманитарную помощь для детей в зоне АТО
Из Житомира отправили собранную педагогами области гуманитарную помощь для детей, которые сейчас находятся в зоне проведения антитеррористической операции
Как передает корреспондент УНИАН, помощь собрали во время акции «Помощь детям востока от образования Житомирской области».
За несколько недель из районов области в Житомир привезли много продуктов, одежды, медикаментов и гигиенических средств. Больше всего помощи поступило из Емильчинского, Любарского, Малинского, Народицкого, Попельнянского, Червоноармейского, Чудновского районов и из города Малина.
Сегодня из Житомира на восток Украины отправился грузовик, чтобы доставить самые необходимые вещи детям в зоне АТО.
Как рассказал журналистам во время отправления груза начальник управления образования и науки Житомирской облгосадминистрации Александр Пастовенский, 50-тонный груз доставят в город Святогорск в Донецкой области.
Часть собранных во время указанной акции вещей также будет передана детям переселенцев из Крыма и востока, которые нашли убежище в Житомирской области.