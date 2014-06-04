Международные эксперты обсудили вопросы ценообразования лекарств

Как сообщили УНИАН в Минздраве, международный форум в Париже был посвящен современному состоянию политик ценообразования и реимбурсации в странах ЕС, других странах Европы и неевропейских странах.

Представитель Европейское Бюро ВОЗ Ханни Педерсен рассказал о подходах в отношении дорогостоящих лекарственных средств. Он отметил, что страны ЕС работают над разработкой сбалансированной политики в отношении инновационных лекарственных средств, а также единого подхода к финансированию таких лекарственных средств.

В продолжение темы дорогостоящих лекарственных средств глава секретариата PPRI Сабина Вольгер представила результаты опроса членов сети относительно особенностей регулирования цен и возмещения для дорогостоящих лекарственных средств.

Представители Испании, Словакии и Швеции представили присутствующим опыт собственных стран по персонализированного подхода к применению лекарственных средств.

В рамках форума, представитель Еврокомиссии Карин Краус проинформировала присутствующих о разработке новой редакции Директивы Совета 89/105 ЕЕС относительно прозрачности мер по регулированию цен на лекарственные средства и их включение в сферу национальных систем страхования, проект которой ожидается в ближайшее время.

Встреча завершилась обсуждением дальнейших перспектив и задач политик в отношении лекарственных средств в странах-участницах Центра Сотрудничества ВОЗ.