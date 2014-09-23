Массаж укрепляет здоровье

Массаж, как известно, очень полезная оздоровительная процедура. Любой массаж усиливает крово и лимфоток, снимает мышечные зажимы, а значит, производит омолаживающий эффект.

Одним из самых доступных и полезных видов массажа является массаж ладоней, пишет creativpodiya.com.

На пальцах рук находится акупунктурные точки, через которые, по мнению китайской и тибетской медицины, циркулирует жизненная энергия «ци». Воздействуя на эти точки, мы усиливаем приток оздоравливающей жизненной энергии к тем или иным частям нашего организма.

В частности, таких точек много на пальцах рук.

Массаж мизинца полезен для сердца.

Массаж безымянного пальца помогает при сосудистых спазмах, подъемах артериального давления, упадке сил, зрительном утомлении и болях в суставах.

Массаж среднего пальца тонизирует мозг, снижает повышенное кровяное давление

Массаж указательного пальца помогает при проблемах с желудочно-кишечным трактом, а также оказывает обезболивающее действие при болях в пальцах и руке и даже при зубной боли.

Массаж большого пальца поможет при болях в пояснице. Массируя его, можно смягчить и даже снять любые приступы кашля, так как большой палец имеет непосредственные энергетические связи с бронхолегочной системой.

Массаж рук приятен. А ещё он хорошо тем, что его можно выполнять самостоятельно. И чем чаще, тем лучше. До 5 раз в день.

Кроме оздоровительной функции он может нести и контактную. Замечательно делать массаж рук своим любимым. А в начале отношений, когда ещё почти ничего «нельзя» – это верный способ установить взаимопонимание.