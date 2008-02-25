Медики: Профессия депутата - чрезвычайно опасна для здоровья

В Словакии уверены, что профессия политика - чрезвычайно опасна для здоровья. Аргументы, подтверждающие этот неутешительный для власть имущих вывод, обеспечили последние исследования братиславских медиков.

Ведущий кардиолог республики Габриэл Каменский в течение прошедшего года пунктуально наблюдал за состоянием здоровья депутатов словацкого парламента, фиксируя все в соответствующей медицинской документации.

Он считает, что служение народу негативно отражается на здоровье подавляющего большинства парламентариев. Они, буквально, "горят на работе", часто перенося ничем необоснованные стрессы и ведя малоподвижный образ жизни.

Для среднестатистического представителя большой политики характерны повышенное давление и отсутствие возможности обеспечить правильный режим питания. Подавляющее большинство политиков много курит, а во время частых переговоров и деловых встреч употребляют алкоголь.

Ожирение также одна из основных проблем представителей высших эшелонов власти. Многие политики искусственно изображают свое якобы большое пристрастие к спорту, что делается ради создания привлекательного имиджа среди избирателей.

Они охотно позируют журналистам на теннисных кортах и в спортзалах. Однако активная физическая деятельность для них нехарактерна.

Так, только в течение прошедшего года среди 150 депутатов высшего законодательного органа республики на восемь процентов увеличилось число страдающих от ожирения. Количество холестерина в их крови значительно превысило допустимые нормы.

Медики рекомендуют политикам вести здоровый образ жизни, отказавшись от чрезмерного курения и, по возможности, избегая стрессов. Только так они смогут исключить возникновение болезней, связанных с их опасной для здоровья профессией.

ami-tass.ru