Гуманитарный штаб «Поможем» направил в Донецкую область аптечки для пожилых людей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", 10 тысяч аптечек с набором лекарств для старшей возрастной группы отправлены в города Донбасса в рамках деятельности Гуманитарного штаба при Фонде Рината Ахметова. В каждом наборе находится базовый набор препаратов, позволяющий справиться с симптомами наиболее типичных для пожилых людей заболеваний: обезболивающее широкого спектра, жаропонижающее, успокоительное, «сердечные» капли, противоаллергенные таблетки, препараты от простуды и расстройств желудочно-кишечного тракта. Внутри – инструкция по использованию препаратов и номера телефонов «горячей линии» Гуманитарного штаба.

Как поясняет представитель Гуманитарного штаба при Фонде Рината Ахметова Павел Лапин, медикаментами, собранными в этом типе аптечке, могут пользоваться и другие возрастными категориями. Но прежде всего они будут распространяться среди пенсионеров, инвалидов. «Большинство аптечек распределяется в зоне АТО, где в основном остались старики, не получающие пенсий, и аптеки не работают. Основные лекарства купить не за что и негде. Поэтому такие наборы могут помочь, если у кого-то подскочит давление, заболит сердце или будут проблемы с кишечником», - говорит Лапин.

Половина, 5 тысяч аптечок, будет направлена в Донецк. Еще 3 тысячи аптечек разойдутся по городам Донецкой области, 2 тысячи наборов будет направлено в места, где компактно проживают вынужденные переселенцы. Все они доставляются по месту назначения из Мариуполя, силами волонтеров и раздаются абсолютно бесплатно. Кроме того, штабом разработаны еще два типа аптечек, которые будут распространяться в зоне АТО: аптечка для матери и ребенка, которая поможет справиться с болезнями малыша, и аптечка для бомбоубежищ, содержащая большой набор для первой помощи при травмах.

Ранее Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова закупил дизельные электростанции закрытого типа для Донецкой областной клинической травматологической больницы и Донецкого регионального центра охраны материнства и детства. Такие установки обеспечат жизнедеятельность больниц при отключениях электроэнергии. Кроме того, Штаб передал в одну из клиник Донецка лекарства для десятков онкобольных детей.

Справка:

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.

Кризисный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем» При фонде Рината Ахметова:

+38 044 502 52 12

http://www.fdu.org.ua/help/vostok