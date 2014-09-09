Военных обеспечат аптечками украинского производства, приближенными к стандартам НАТО

В будущем Вооруженные силы Украины будут обеспечены аптечками украинского производства, приближенными к стандартам НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Виталий Андронатий.

“В будущем Вооруженные силы перейдут на комплектование такими аптечками (по стандартам НАТО - УНИАН), но украинскими аптечками... Сейчас проводится работа для того, чтобы эти аптечки производились в Украине и шли на обеспечение Вооруженных сил и всех силовых структур”, - сказал он.

По словам Андронатия, стоимость одной такой аптечки, произведенной за рубежом, составляет 100 долларов, а если их будут производить в Украине, они будут стоить около 700 грн.

Андронатий отметил, что для обеспечения ВСУ этими аптечками понадобится около 180 млн грн.

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Как сказал представитель Минобороны, более 7 тыс. военнослужащих уже умеют пользоваться аптечками по стандартам НАТО. Также, по его словам, армия получила 2 тыс. американских аптечек.

Как сообщал УНИАН, в конце августа украинские волонтеры выступили с инициативой укомплектовать 50 тыс. индивидуальных аптечек первой домедицинской помощи для бойцов АТО по образцу НАТО, и обратились к власти с просьбой выделить 5 млн долларов на закупку необходимых медпрепаратов и средств, аналоги которых не производят отечественные предприятия. Волонтеры предложили использовать для финансирования средства фонда «Поддержи украинскую армию» (565) и выразили готовность бесплатно организовать для бойцов курсы по использование составляющих этих аптечек.