Как избавиться от подкожного жира

Жир с живота убрать сложнее всего, и многие люди в прямом смысле морят себя голодом, чтобы избавиться от лишнего веса в этой части тела. На самом деле куда более эффективным будет не голодовка, а употребление специальных жиросжигающих продуктов, пишет ladyhealth.com.ua.

Обезжиренное молоко и йогурт, насыщенные кальцием, положительно воздействуют на форму живота, снижая количество подкожного жира. При низком уровне кальция организм выделяет гормоны, которые позволяют выжимать все из тех скудных запасов кальция, что еще остались. А для клеток жира это сигнал трансформироваться в жир, включая и тот, что в животе. Молочные продукты и сыр (особенно швейцарский) являются отличными источниками кальция.

Добавьте в свой рацион фруккты, овощи, а также ячмень и овес, которые относятся к цельнозерновым продуктам, способствующим сжиганию жира на животе. Туда же можно включить рис и пасту, но ячмень и овес особенно эффективны, потому что насыщены растворимыми волокнами, после которых уровень сахара в крови не повышается слишком сильно. Завершите рабочий день чашечкой зеленого чая, который поможет не только защитить себя от рака и болезней сердца, но и потерять на 7,4% большежира на животе. Правда, это относится только к тем людям, которые придерживаются еще и умеренных физических нагрузок. Действие зеленого чая объясняется содержащимися в нем катехинами.

В яйцах имеется белок, а на белковой диете люди теряют на 38% больше жира на животе, чем на углеводной. Кроме того, белки помогут сохранить мышечную массу при похудении. Грецкие орехи и миндаль насыщены "хорошими жирами", которые увеличивают чувствительность к инсулину и помогают избавиться от лишнего веса. В лососе содержатся не менее полезные жирные кислоты Омега-3, а в чернике - антоцианины, которые оказывают воздействие на гены, регулирующие жировой метаболизм.