Маршруты эвакуации из зоны боевых действий на завтра
19 сентября Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова эвакуирует население из зоны боевых действий по следующим маршрутам:
ДОНЕЦК – БЕРДЯНСК
Сбор в 9:30 возле супермаркета «Амстор» в районе цирка
ДОНЕЦК – КРАСНОАРМЕЙСК
Сбор в 9:30 возле супермаркета «Амстор» в районе цирка
ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА – КРАСНОАРМЕЙСК
Сбор в 7:00 на автовокзале
ЕНАКИЕВО – ИЗЮМ
Сбор в 7:00 на автостанции (возле рынка)
ЕНАКИЕВО – КРАСНОАРМЕЙСК
Сбор в 7:00 на автостанции (возле рынка)
ГОРЛОВКА – КРАСНОАРМЕЙСК
Сбор в 7:00 возле супермаркета «Фуршет» на автовокзале
Выезд организовывается только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров. Кроме массовой эвакуации, проводятся также адресные выезды интернатов, инвалидов и других незащищенных категорий граждан.
Чтобы записаться на эвакуацию, звоните по телефону горячей линии 0 800 509 001или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua