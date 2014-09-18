Маршруты эвакуации из зоны боевых действий на завтра



19 сентября Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова эвакуирует население из зоны боевых действий по следующим маршрутам:

ДОНЕЦК – БЕРДЯНСК

Сбор в 9:30 возле супермаркета «Амстор» в районе цирка

ДОНЕЦК – КРАСНОАРМЕЙСК

Сбор в 9:30 возле супермаркета «Амстор» в районе цирка

ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА – КРАСНОАРМЕЙСК

Сбор в 7:00 на автовокзале

ЕНАКИЕВО – ИЗЮМ

Сбор в 7:00 на автостанции (возле рынка)

ЕНАКИЕВО – КРАСНОАРМЕЙСК

Сбор в 7:00 на автостанции (возле рынка)

ГОРЛОВКА – КРАСНОАРМЕЙСК

Сбор в 7:00 возле супермаркета «Фуршет» на автовокзале

Выезд организовывается только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров. Кроме массовой эвакуации, проводятся также адресные выезды интернатов, инвалидов и других незащищенных категорий граждан.

Чтобы записаться на эвакуацию, звоните по телефону горячей линии 0 800 509 001или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua