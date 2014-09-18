Как не забывать принимать лекарства вовремя. Советы врачей

Лишь 37% пожилых людей регулярно принимают назначенные им препараты, остальные о них забывают, выяснили врачи из Нью-Йорка. Они сформулировали советы, помогающие принять лекарство вовремя.

Надо хранить медикаменты в одном и том же месте, лучше в ванной комнате, и сделать их прием частью ритуалов, которые вы совершаете каждый день. Например, если вы дважды в день чистите зубы, стоит поставить лекарство на полочку перед зеркалом (конечно, если ему не противопоказаны такие условия хранения!) и приучить себя вспоминать о нем сразу после того, как вы прополоскали рот.

Если лекарство надо хранить в холодильнике, а вы всегда достаете оттуда джем (масло, сыр…) на завтрак, поставьте лекарство рядом с этим продуктом и приучитесь доставать их одновременно.

Можно принимать медикаменты в строго определенное время - ровно в 10.17, например, и ни минутой раньше или позже. Это заставит вас следить за временем, а увидев, что на часах уже 10.21, вы сразу же вспомните о лекарстве.

Если вы принимаете несколько препаратов, спросите у врача, можно ли их пить одновременно. Тогда есть шанс, что вы вспомните хоть о каком-нибудь.

Некоторым помогает будильник и другие напоминалки.

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