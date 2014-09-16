В Украине 2,6 млн. граждан нуждаются в изготовлении технических средств реабилитации

В Украине насчитывается 2,6 млн. граждан с ограниченными возможностями, которые за счет государственных средств нуждаются в изготовлении технических средств реабилитации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом сегодня во время встречи с коллективом Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия заявил первый заместитель министра соцполитики Виталий Мущинин.

По его словам, в госбюджете-2014 на обеспечение отдельных категорий населения ТСР предусмотрено 568,4 млн. грн.

Мущинин отметил, что реорганизация протезной отрасли улучшит обеспечение граждан средствами технической реабилитации и позволит направить дополнительные средства на изготовление ТСР.

Заместитель министра также сообщил, что в рамках реорганизации Хмельницкое ГЭПОП будет присоединено к Винницкому казенному экспериментальному протезно-ортопедическому предприятию. «При этом персонал, производственная и медицинская база будет сохранена, а граждане с ограниченными возможностями, которые живут в области, и в дальнейшем будут иметь возможность обращаться в Хмельницкое предприятие по поводу удовлетворения своих потребностей в технических средствах реабилитации», - подчеркнул Мущинин.