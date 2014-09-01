Гуманитарный штаб вывез из зоны АТО 75 инвалидов по зрению

Как сообщили УНИАН в Пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова вывез из Донецка, Артемовска и Константиновки Донецкой области 75 инвалидов по зрению. Они отправились в санатории «Лазурный» в городе Бердянске Запорожской области, где Штаб полностью профинансировал их питание и проживание на два месяца. Всего в санатории разместится сто человек с ограниченными возможностями.

38 инвалидов из Донецка довольно быстро доехали до места назначения – уже в 15:00 группа начала поселение. Сложности возникли с выездом из Горловки в сторону Артемовска, где инвалидов уже ждали два автобуса. Транспорт, который должен был забрать людей, не пустили в город, пришлось привлекать транспорт церкви.

Так, миновав множество блок-постов 37 инвалидов только в 10 вечера добрались до места назначения. Всех переселенцев встречала директор санатория Людмила Андреевна, женщина лично проследила, чтобы каждому инвалиду были созданы все условия для комфортного проживания.

Всего же на 29 августа Гуманитарным штабом при фонде Рината Ахметова эвакуированы 22 840 человек, из них более 4 000 – это инвалиды.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.