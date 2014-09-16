Донетчина: жители Новоазовского района, бежавшие от бомбежки, нашли временное пристанище

Из-за регулярных артиллерийских и минометных обстрелов в городе Новоазовск, селе Безыменное и в ряде других прибрежных населенных пунктов, люди, опасаясь за свою жизнь, бежали в поселок Седово.

«Люди прибежали в «Прибой» уже под бомбежками, - рассказывает Ирина Соболь, координатор направления «Расселение» Гуманитарного штаба. – Они искали хоть какое-то убежище, капитальное строение, в надежде, что удастся спастись».

После согласования с руководством базы отдыха, Штаб принял решение оплатить временное проживание этим 140 людям.