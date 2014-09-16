Донетчина: жители Новоазовского района, бежавшие от бомбежки, нашли временное пристанище
17:30, 16 сентября 2014Страна
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Вчера при содействии Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова в пансионате «Прибой» в поселке Седово Донецкой области разместили 140 жителей близлежащих поселений
Фото: REUTERS
Из-за регулярных артиллерийских и минометных обстрелов в городе Новоазовск, селе Безыменное и в ряде других прибрежных населенных пунктов, люди, опасаясь за свою жизнь, бежали в поселок Седово.
«Люди прибежали в «Прибой» уже под бомбежками, - рассказывает Ирина Соболь, координатор направления «Расселение» Гуманитарного штаба. – Они искали хоть какое-то убежище, капитальное строение, в надежде, что удастся спастись».
После согласования с руководством базы отдыха, Штаб принял решение оплатить временное проживание этим 140 людям.
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