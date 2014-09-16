«Укрмедснаб» вернул в бюджет 37 млн. грн таможенной пошлины

При вмешательстве прокуратуры Днепровского района Киева предприятие «Укрмедснаб» уплатило в государственный бюджет задолженность в размере почти 37 млн. грн пошлины за закупку 1 тыс. автомобилей для медицинских нужд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, проверкой установлено, что в 2009 году на основании договора, заключенного между указанным предприятием и одной из иностранных компаний, на территорию Украины было ввезено 1000 автомобилей для дальнейшей передачи в медицинские учреждения.

При осуществлении таможенного оформления груза предприятию «Укрмедснаб» было начислено около 37 млн гривень таможенных и других налоговых платежей. Поскольку эта сумма не была своевременно уплачена должником, прокуратура обратилась в суд с иском о принудительном взыскании этих средств.

"По результатам судебного разбирательства исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В настоящее время решение суда выполнено – вся сумма задолженности уплачена в государственный бюджет", - отметили в прокуратуре.