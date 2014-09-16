Правительство уволило главу «Лекарств Украины» через месяц после назначения
09:40, 16 сентября 2014Страна
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Кабинет министров Украины уволил главу правления Государственной акционерной компании «Лекарства Украины» Викторию Яцубу, которая была назначена на эту должность менее месяца назад.
Соответствующее распоряжение №836-р от 10 сентября было опубликовано на сайте правительства.
«Освободить Яцубу Викторию Анатольевну с должности председателя правления Государственной акционерной компании "Лекарства Украины" по собственному желанию», - говорится в распоряжении.
Как сообщал УНИАН, в конце августа Кабмин назначил Яцубу главой компании «Лекарства Украины».
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