Правительство уволило главу «Лекарств Украины» через месяц после назначения

Кабинет министров Украины уволил главу правления Государственной акционерной компании «Лекарства Украины» Викторию Яцубу, которая была назначена на эту должность менее месяца назад.

Соответствующее распоряжение №836-р от 10 сентября было опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Яцубу Викторию Анатольевну с должности председателя правления Государственной акционерной компании "Лекарства Украины" по собственному желанию», - говорится в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Кабмин назначил Яцубу главой компании «Лекарства Украины».