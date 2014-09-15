Минздрав ужесточает правила утилизации некачественных лекарств

Министерство здравоохранения разработало проект приказа, которым предусмотрено ужесточение правил утилизации и уничтожения некачественных лекарственных средств, которые находятся в обращении в Украине.

Соответствующий проект приказа "Об утверждении правил обращения с лекарственными средствами, не подлежащими дальнейшему использованию" опубликован на сайте ведомства для общественного обсуждения.

«Предложенный проект приказа нужно рассматривать как внедрение необходимых мероприятий по совершенствованию системы государственного контроля качества лекарственных средств, которая является одним из основных элементов системы обеспечения качества на государственном уровне, а также обеспечения населения качественными лекарственными средствами», - говорится в пояснительной записке к документу.

В Минздраве отметили, что Государственная служба по лекарственным средствам постоянно фиксирует обращение запрещенных к реализации некачественных, фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств. Потому Минздрав считает необходимым наладить действенный механизм отслеживания таких лекарств и выведения их из обращения.

«Приказ разработан с целью усовершенствования порядка утилизации и уничтожения некачественных лекарственных средств, в том числе тех, срок годности которых истек, и для усиления государственного контроля за соблюдением требований законодательства относительно их утилизации и уничтожения», - говорится в пояснительной записке.

Согласно приведенным в проекте приказа правилам обращения с лекарственными средствами, которые не подлежат дальнейшему использованию, наличие в обращении таких лекарств будут устанавливать органы госконтроля за качеством лекарственных средств и должностные уполномоченные лицам субъектов хозяйствования в сфере обращения лекарственных средств. Также предусмотрено, что будет запрещаться продлевать срок пригодности лекарств по любой причине, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством. Некачественные лекарства не подлежат переработке с целью приведения их в соответствии с методами контроля качества (за исключением перемаркировки и переупаковки). Кроме того, такие лекарства получают статус отходов и передаются на обезвреживание.

Справка УНИАН. Государственная служба по лекарственным средствам регулярно предоставляет информацию о некачественных лекарствах, которые распространены на рынке Украины. Гослекслужба Украины как орган рыночного надзора осуществляет анализ информации, полученной с помощью международных, региональных и иностранных систем сообщения о продукции, представляющей серьезный риск.

Также в Гослекслужбе созданы рабочие группы, которые занимаются разработкой нормативных документов, призванных решить проблемы фармацевтической отрасли страны.