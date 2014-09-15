Кабмин реорганизовал Гослекслужбу

Кабинет министров Украины в рамках оптимизации работы органов государственной власти реорганизовал Государственную службу по вопросам лекарственных средств, Госагентство по земельным ресурсам, а также государственные службы по вопросам труда, горного надзора и промышленной безопасности. Об этом говорится в постановлении №442, опубликованном на веб-портале правительства.

«Создать Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, реорганизовав Государственное агентство по вопросам земельных ресурсов. Создать Государственную службу по вопросам лекарственных средств и контроля за наркотиками, реорганизовав путем слияния Государственную службу по вопросам лекарственных средств и Государственную службу по контролю за наркотиками. Создать Государственную службу Украины по вопросам труда, реорганизовав путем слияния Государственную инспекцию по вопросам труда и Государственную службу горного надзора и промышленной безопасности", - говорится в документе.

Ранее Кабмин ликвидировал ряд инспекций, несущих контрольную функцию, включая Государственное агентство по вопросам инвестиций и управления национальными проектами, Государственную инспекцию по контролю за ценами и Государственную инспекцию по сельскому хозяйству. Кроме того, Кабмин ликвидировал Госслужбу по защите персональных данных, Госслужбу по вопросам противодействия ВИЧ\СПИДу и другим социально опасным болезням, Госагентство по туризму и курортам, Государственную пробирную службу, а также Госагентство экологических инвестиций.

Также Кабмин создал единую Госслужбу по вопросам безопасности на транспорте, Госинспекцию по энергонадзору и Госагентство по восстановлению Донбасса. Уставные документы и положения новосозданных органов должны быть подготовлены и утверждены в двухмесячный срок.