Словакия передала Киевскому центру детской микрохирургии сертификат на 10 тыс. евро

Вице-премьер-министр, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак передал Киевскому городскому центру детской микрохирургии сертификат на 10 тыс. евро для закупки оборудования, которое позволит проводить сложные оперативные вмешательства на головном мозге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, во время встречи заместитель министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец выразил слова благодарности правительству Словакии за сотрудничество с Министерством здравоохранения Украины и подчеркнул, что Украина очень ценит шаги, предпринимаемые Словацкой Республикой в контексте предоставления гуманитарной помощи и передачи опыта военным врачам.

«Благодаря инициативе Посольства Словакии в начале июля была проведена учеба около 300 украинских врачей, которые получили навыки оказания медицинской помощи во время военных действий. Именно словацкие военные врачи в числе первых поделились своим опытом, и именно тогда у нас возник вопрос об обеспечении украинских бойцов индивидуальными аптечками, используемыми военными НАТО. Эти аптечки уже в Украине и вскоре будут переданы Министерству обороны», - отметил Лазоришинец.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Словацкой Республики в Украине Юрая Сивачека, начиная с марта, Словакия оказала Украине гуманитарную помощь на сумму почти 100 тыс. евро. Это медицинские средства, генераторы и осветительные устройства, аптечки первой медицинской помощи IPOK, дезинфекционные средства, обувь, спальные мешки. Финансовая помощь в размере 30 тыс. евро была направлена на переквалификацию бывших военных кадров и еще 20 тыс. евро на обучение в Словакии украинских специалистов по разминированию.

Стороны выразили уверенность, что сотрудничество Украины и Словакии и в дальнейшем динамично будет развиваться. В данное время внедряется 4 проекта со сметой почти в 400 тыс. евро. Средства направят на реформу сектора безопасности, совершенствование учебного процесса, на развитие сельской местности и углубление демократических процессов на местном уровне.