Впервые в мире проведена терапия острого ишемического инсульта стволовыми клетками

Его результаты, опубликованные в журнале Stem Cells Translational Medicine, признаны успешными – терапия не нанесла дополнительного ущерба здоровью пяти участников, а состояние их при этом существенно улучшилось.

До сих пор возможности применения гемопоэтических (кроветворных) стволовых клеток CD34+ при ишемическом инсульте исследовались лишь на животных моделях заболевания, что позволило доказать эффективность этого метода. Было установлено, что этот вид стволовых клеток костного мозга, будучи введенным в область поражения при кровоизлиянии в головной мозг, запускают в нем процесс роста новых сосудов и тканей.

Группа врачей и ученых из Imperial College London под руководством профессора Наги Хабиба (Nagy Habib) отобрала для первых испытаний метода на людях пятерых пациентов с тяжелым ишемическим инсультом в бассейне внутренней сонной артерии. Полученные из костного мозга пациентов CD34+ клетки были очень рано, в период не более недели после инсульта, были введены с помощью ангиографического катетера в среднюю мозговую артерию.

Процедура была хорошо перенесена всеми пациентами, никаких серьезных побочных эффектов терапии отмечено не было. Более того, через полгода после инъекции стволовых клеток клинические тесты показали существенное улучшение состояния участников испытаний – сокращение области поражения мозга и хорошие показатели функционирования организма. Как отмечают авторы, изначальная тяжесть состояния четырех пациентов не внушала надежд не только на улучшение, но даже на их выживание, тем значительней продемонстрированные терапией результаты.

В то же время, хотя итоги первого клинического испытания метода внушают оптимизм, пока слишком рано делать определенные выводы о степени его эффективности, считаетодин из авторов, Сома Банерджи (Soma Banerjee). До начала более широкомасштабных испытаний необходимо более точно определиться с дозировкой, режимом и областью введения стволовых клеток, а также с другими важными параметрами терапии.

В долгосрочных планах группы Хабиба – разработка лекарственного препарата, чье действие будет основано на химических факторах, секретируемых стволовыми клетками. В будущем такое лекарство можно будет вводить пациентам с острым инсультом немедленно после постановки диагноза прямо в приемном покое больницы, прогнозирует Хабиб.

medportal.ru