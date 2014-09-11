Гуманитарный штаб при фонде Ахметова поможет беженцам с размещением в зимний период

Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова поможет с размещением на осенне-зимний период самым незащищенным категориям переселенцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила координатор Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова Римма Филь на пресс-брифинге, посвященном проблемам переселенцев из восточных регионов Украины.

По ее словам, основная проблема для тех, кто смог выехать из зоны АТО и устроился местах компактного проживания переселенцев, - это необходимость опять переезжать, а государству искать новые места для расселения людей на осенне-зимний период.

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"Это касается тех вынужденных переселенцев, проживающих на базах отдыха, в лагерях и пансионатах, которые имеют сезонный характер, то есть рассчитаны на теплое время года и не отапливаются. Штаб самостоятельно мониторит информацию, где и сколько людей проживают в местах компактного расселения, какие варианты для размещения есть. Это данные разных ведомств, областей. Так, в местах компактного расселения в Киеве живут 980 человек, в Киевской области – 818, во Львовской – 755, в Одесской – 1416, в Харьковской – 1474 человека. Что касается нас, то Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова, начиная с мая, эвакуировал 27 146 человек, в том числе 11 510 детей. Из них мы помогли с компактным расселением 6 235 людям. Мы разместили их в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях, на базах отдыха, в том числе на тех, которые принадлежат группе СКМ, и в безопасных местах Донецкой области. Нужно сказать, что за июль-август 772 человека вернулись домой. Это, в основном, жители Краматорска и Славянска, которых фонд Рината Ахметова эвакуировал первыми, и теперь они возвращаются в освобожденные города", - сказала Филь.

Она отметила, что, многие переселнцы хотят возвратиться домой. "Если не могут, ищут другие варианты – находят работу, родственников, друзей. Тех, кого Гуманитарный штаб эвакуировал, и это самые незащищенные категории – многодетные семьи, инвалиды, пожилые, мамы-одиночки с маленькими детьми, приемные семьи, которым некуда вернуться или переехать – штаб берет под свое сопровождение и ответственность», - сказала Филь, подчеркнув, что для таких людей, а их около 3000 человек, в августе Гуманитарный штаб «Поможем» начал искать места для дальнейшего переселения на осенне-зимний период.

"Уже внесена предоплата за 600 мест в Запорожской области, ведутся переговоры с Харьковской и Киевской областями. 100 человек – приемные семьи и детские дома семейного типа - из базы в Геническе Херсонской области переселили в отапливаемый пансионат в Бердянске. У предприятий группы СКМ практически нет отапливаемых баз отдыха, и вообще найти отапливаемые учреждения на большое количество людей проблематично, летних оздоровительных учреждений гораздо больше в Украине. Важно, чтобы государство обеспечило соответствующий механизм, а волонтеры и общественные организации оказали содействие в поиске жилья, обеспечении теплыми вещами», - отметила Филь.

В ходе брифинга заявлялось, что, по данным ГСЧС Украины, с территорий проведения АТО в другие регионы переселено 226 тыс. 432 чел., в том числе 75 тыс. 24 ребенка, 32 тыс. 35 инвалидов и людей пожилого возраста (в том числе временно перемещенных в пределах Донецкой области – 65 тыс. 175 человек). Информация о количестве переселенцев, которые размещены в местах компактного расселения, фрагментарная.

Президент Европейской ассоциации прав инвалидов Олег Дрюма акцентировал, что у государства нет четкой программы, направленной на помощь людям, которые вынуждены покинуть свои дома и уехать из зоны боевых действий.

"В Одесской области, в санаториях находятся около 800 инвалидов 1-2 группы, это самые сложные случаи, это лежачие люди или колясочники. Среди них также дети, которым необходимо посещать школу. И есть только два пансионата, внутри которых проведены коммуникации для отопления. Но средств для перемещения, размещения и питания этих людей в бюджете нет», - отметил Дрюма.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение вынужденных переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной медицинской помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.