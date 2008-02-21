Современные методы диагностики вредны для почек

Согласно результатам нового исследования, современные методы диагностики, такие как компьютерная томография и ангиография, оказывают негативное воздействие на почки. Поэтому, прежде чем проходить обследование с помощью этих методов, необходимо принять соответствующие лекарства.

По словам ученых, компьютерная томография, а также другие методы сканирования тела человека в целях установления точного диагноза, обретают все большую популярность во всем мире. Именно поэтому был проведен анализ отрицательных эффектов данных методов диагностики, которые подразумевают облучение тела человека рентгеновскими лучами.

Результаты исследования, проведенного сотрудниками Университета штата Мичиган, США, показали, что употребление Н-ацетилцистеина позволяет исключить отрицательный эффект агента контрастности, а его действие является наиболее эффективным из всех доступных препаратов. Анализ был опубликован в последнем номере журнала Annals of Internal Medicine. Главой исследовательского проекта выступила доктор Эйн Келли (Aine Kelly), доцент департамента радиологии при Медицинской школе Университета штата Мичиган.

«Нашей целью являлось доказательство того, что тесты, подобные компьютерной томографии и ей подобные являются действительно безопасными, однако при условии дополнительной защиты с помощью недорогого, но действенного препарата», - говорит доктор Келли. Исследователи добавляют, что миллионы людей во всем мире ежегодно получают агент контрастности, который негативно влияет на функционирование почек. В случае если у человека на момент диагностики уже наблюдаются отклонения в работе почек, то прием защитного препарат является крайне необходимым.

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