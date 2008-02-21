Если у ребенка болят уши, антибиотики не помогут

Согласно результатам недавнего исследования, антибиотики не являются эффективным средством борьбы с образованием жидкости в ушах у детей, страдающих от ушных инфекционных заболеваний. Данный тип инфекций является наиболее частым заболеванием у младенцев и детей, сообщают специалисты.

Инфекции среднего уха могут привести к скоплению жидкости в ушах. Данное состояние известно под названием гнойный перфоративный отит. «Гноетечение может привести к потере слуха в диапазоне от 15 до 40 децибел. Данные отклонения могут негативно повлиять на развитие речевых способностей ребенка, познавательной функции, его поведение и социальную жизнь», - говорит автор исследовательского проект Лаура Купман (Laura Koopman) из Медицинского центра при Университете Утрехт в Нидерландах (University Medical Center Utrecht).

Ученые провели анализ 1328 детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет, которые страдали от инфекций среднего уха. В общем числе 660 детей не были допущены к приему антибиотиков. В результате исследования было установлено, что наибольшая вероятность развития ушных инфекций в группе детей в возрасте до двух лет. Также ученые показали, что дети, которые принимали антибиотики, в 90% случаях все равно пострадали от излияния жидкости, скопившейся в ушах.

Таким образом, исследователи установили, что польза от приема антибиотиков в случае заболевания ребенка ушной инфекцией является минимальным.