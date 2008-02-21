В Люксембурге легализовали эвтаназию

В Люксембурге будут проводить эвтаназию. Вчера парламент Люксембурга принял законопроект, который легализует в стране эвтаназию, сообщает агентство Reuters.

За законопроект, легализующий право на смерть, проголосовали 36 депутатов парламента, в то время, как 20 высказались против.

Ожидается, что новый закон вступит в силу уже летом этого года.

Первой страной, узаконившей эвтаназию в апреле 2002 года, были Нидерланды. Позже право на добровольный уход из жизни разрешили в Бельгии. А вот Швейцария разрешила проводить эвтаназию лишь психически больным людям.

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