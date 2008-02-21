Хроническая боль - это болезнь, настаивают австралийские врачи

Понимание, что хроническая боль - отдельно взятая болезнь, должно привести к новым терапиям, нацеленным на физические, психологические и экологические компоненты этого расстройства, включая генетическое предрасположение, считают эксперты Университета Сиднея /Австралия/. Хроническая боль отличается от острой боли, объясняют медики, - она сохраняется и имеет частые тенденции рецидива даже после лечения.

Немного специалистов в мире обучаются конкретно по природе хронической боли, и слишком мало пациентов имеют доступ к эффективному лечению, говорят исследователи. Если бы симптомы подобной боли рассматривались как признаки отдельного заболевания, в ближайшем будущем её диагностика значительно бы улучшилась, полагают врачи. Для избавления от хронической боли австралийские терапевты предлагают отказаться от сильных лекарств, типа морфия, которые обеспечивают только симптоматическую помощь, и обратиться к генетической природе боли в мозге.