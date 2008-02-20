Ученые: Отсутствие добрых друзей – хуже избыточного холестерина

Есть ли у вас настоящие друзья, на которых можно положиться, как на самого себя? Если да, то вы можете не бояться заболеть инфарктом миокарда. К таким выводам пришли шведские ученые.

Доктор Аника Розенгерн и ее коллеги из университета Упсали 15 лет обследовали 740 мужчин-добровольцев, старше 50 лет. Как выяснили научные работники, те, кто имел крепкие дружеские связи, болели сердечно-сосудистыми заболеваниями почти вдвое реже людей одиноких. Эта особенность сохраняется независимо от того, курит ли человек, страдает ли от избыточной массы тела или повышенного давления. По мнению ученых, эта тенденция распространяется и на женщин - одинокие дамы, которые страдают от дефицита общения, чаще болеют сердечно-сосудистыми болезнями и тромбозом.

Как известно, эти заболевания - основная причина преждевременных смертей во всех развитых странах. Ученые уже несколько десятилетий рассуждают над механизмом их возникновения. Но если раньше больше внимания обращало на такие предпосылки, как избыток холестерина, курение, лишнюю массу тела, то теперь акцент все больше перемещается в сторону психологических факторов. И кто знает, возможно, через несколько лет врачи будут рекомендовать своим пациентам есть что угодно, но только в дружеской компании.