Отменено решение предыдущего Кабмина о лизинге при закупке медоборудования

Кабинет министров Украины распоряжением № 289-р от 13 февраля 2008 года отменил решение правительства Виктора ЯНУКОВИЧА “Об утверждении плана мероприятий по подготовке лизинговых закупок медицинского оборудования для учреждений здравоохранения на 2008-2014 гг.”.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, правительство В.ЯНУКОВИЧА распоряжением № 1062-р от 28 ноября 2007 года утвердило план мероприятий по подготовке лизинговых закупок медицинского оборудования для учреждений здравоохранения на 2008-2014 года.

Согласно предложению правительства В.ЯНУКОВИЧА, через механизм лизинга можно было бы увеличить объем поставок медицинского оборудования в лечебные учреждения более чем в 6 раз.