8 неожиданных факторов, которые мешают зачать ребенка

Ты уже давно мечтаешь о малыше, но все попытки забеременеть оборачиваются неудачей? возможно, на твою способность к зачатию влияю т внешние факторы? В списке мы привели наиболее распространенные факторы, предотвращающие наступление беременности:

Злоупотребление кофеином. Уже четыре чашки в день и более значительно снижают способность женщины зачать ребенка, пишет nashpilkah.com.ua. Не говоря уже о том, что употребление кофеина во время беременности может привести к выкидышу или рождению мертвого малыша. Если вы собираетесь зачать ребенка сейчас или в обозримом будущем - советуем сократить употребление этого напитка до двух чашек в день или вообще отказаться от него в пользу свежих соков или зеленого чая.

Избыточный или недостаточный вес. Избыток или недостаток веса на 10-15 % препятствует зачатию. Это происходит из-за нарушения работы эндокринной системы и повышенного уровня эстрогена в организме.

Гормональный дисбаланс. Нарушения в выработке гормонов, вызванные заболеваниями или приемом противозачаточных препаратов снижают фертильные способности женщины.

Прием медицинских препаратов. К таким препаратам относятся некоторые антибиотики, сильные лекарства для лечения хронических заболеваний, антидепрессанты.

Прием алкоголя и табакокурение. Кстати, эти факторы влияют и на мужскую способность зачать ребенка, так что проблема может быть не только в вас – но и в будущем отце малыша.

Сильный стресс. Длительное психоэмоциональное напряжение вызывает гормональный дисбаланс, повышенную выработку гормонов стресса, что снижает способность забеременеть и выносить малыша.

Неблагоприятные экологические условия. Это могут быть сильные электромагнитные излучения, перепады температур, радиация.

Слишком интенсивные физические нагрузки. По данным последних исследований, у женщин, которые ежедневно занимаются спортом до изнеможения, способность к зачатию многократно снижается.