Высокий уровень стресса удваивает риск бесплодия у женщин

Исходя из этого заявления, простые методы расслабления вроде ежедневной 20-минутной прогулки способны увеличить вероятность зачатия ребенка, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. На самом деле, связь стрессовых гормонов и сниженной способности забеременеть была выявлена еще в 2010 году.

Из-за них женщина может столкнуться с проблемами - беременность не будет наступать на протяжении 12 месяцев. Ученые проследили за 501 парой в течение года (женщинам было по 18-40 лет). У добровольцев замеряли уровень альфа-амилазы в слюне. Это маркер стресса. При повышенной концентрации маркера вероятность забеременеть снижалась на 29% каждый месяц. По прошествии года шансы зачать уменьшались вдвое.

Обычно после 12 месяцев неудачных попыток зачать врачи рекомендуют рассмотреть методы лечения бесплодия. Теперь специалисты пытаются найти оптимальные решения для уменьшения стресса. Возможно, выход в йоге и медитации. В целом же необходимо внести изменения в повседневную жизнь. Это позволит сократить время, необходимое для наступления беременности.

А вот доктор Аллан Пэйси из Университета Шеффилда не считает, что техники расслабления повысят вероятность зачатия. Правда, и не навредят. Хотя постоянно думая, как бы уменьшить стресс, люди могут его еще больше повысить. Потом, при выявлении проблем лучше незамедлительно обращаться к врачу, не откладывая.