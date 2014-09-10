Хватает ли вашему организму кальция - проверьте себя

Кальций – один из важнейших для нашего организма микроэлементов. Он отвечает не только за крепость костей, но и за хорошее состояние сердечной мышцы, свертываемость крови, способствует нормальной работе нервной и иммунной системы, пишет medinfo.ua.

Пройдите тест, чтобы определить, хорошо ли обеспечен ваш организм этим ценным компонентом.

Ответьте на следующие вопросы:

Есть ли у вас аллергия на солнце?

Бывают ли у вас судороги?

Ежедневно вы пьете меньше одного стакана молока?

Вы едите мало кисломолочных продуктов?

Часто ли вы пьете сладкие газированные напитки?

Вы едите мало зеленых овощей?

Предпочитаете мясо и колбасы?

Страдаете ли вы остеопорозом?

Если на большинство вопросов вы ответили «нет», то вашему организму хватает кальция. Если же половина и более ответов положительные, вам следует скорректировать диету.

Ешьте больше молочных продуктов. Наиболее быстрый и эффективный путь к цели – употребление творога пониженной жирности, желательно разогретого или в виде запеканок, сырников. Полезен и йогурт, но не любой, а с живыми бактериями, без сахара и ароматизаторов. Много кальция содержат сыры.

Морская рыба, которую готовят вместе с костями – сардины, шпроты, килька – исключительно полезны. В таких консервах большое количество кальция сочетается с нужным количеством фосфора. Благодаря этому кальций лучше усваивается.

Из растительной пищи кальций усваивается хуже, чем из животной. Однако, если вы будете ежедневно включать растительные источники кальция в меню, они внесут существенный вклад в обеспечение организма этим микроэлементом. Лидерами по его содержанию считаются фасоль, соя, горох, чечевица, кунжут, овсяная крупа.

Прекрасные источники кальция – зеленый лук, шпинат, хрен. Среди фруктов все рекорды побивает хурма японская, в 100 г которой содержится 127 мг кальция. Один плод хурмы весом 200 г обеспечит четверть суточной потребности в микроэлементе. Исключительно богата кальцием и зелень: в укропе его 223 мг на 100 г, в петрушке – 245 мг в 100 г.