Как запрограммировать себя на молодость

Если придерживаться этих правил, возраст можно остановить. Согласно исследованиям, которые регулярно проводят в Национальном институте старения США, не все возрастные процессы обуславливаются генетической предрасположенностью. На состоянии наших клеток сказывается и меню, и образ жизни, и даже образ мыслей! Пока что ученые ищут физические механизмы для остановки старения, но попутно они составили список факторов, которые самым серьезным образом влияют на молодость нашего внешнего вида и внутреннего настроя, пишет kp.ua.

1. Покой

Стресс сегодня – самый страшный фактор старости. Большинство жителей крупных городов переживают, начиная с раннего утра, и до позднего вечера. Факторами стресса становится общественный транспорт, пробки, напряжение на работе, домашние обязанности, недостаток уединения и пр.

Со стрессом тяжело бороться, но его можно отсекать, уверены американские психологи. Самые простые шаги по устранению стресса из своей жизни:

позволить себе 15 минут поваляться в постели после звонка будильника – и собраться с мыслями;

спланировать день (но не нервничать, если какие-то пункты плана в итоге не удастся воплотить);

не ставить себе сверхзадач на работе и дома, перенести не самые важные дела на потом;

общаться с приятными людьми, а мнение неприятных – слушать, не слыша;

если неприятные вещи сказал начальник – разобрать его речь, как букет, на отдельные составляющие и трезво проанализировать;

избегать обвинения самого себя, не извиняться без причины;

отказаться от тех дел, которые вам ненавистны. Если это необходимость – позвольте себе вернуться к ним позже;

разделить домашние обязанности с близкими;

уделить полчаса в день уединению и любимому занятию;

не смотреть тревожные передачи, фильмы и не читать драматические книги как минимум за час до сна;

устраивать себе релаксационные процедуры – ванны, прогулки;

подвести итоги дня, подумать, как решить нерешенные задачи позже, а также похвалить себя за маленькие победы и достигнутые цели.

2. Режим

Даже тем людям, которым тяжело втиснуть свою жизнь и быт в какие бы то ни было рамки, не помешает придерживаться минимального распорядка дня.

В нем должны быть:

Сон не менее 7 часов в сутки;

Принятие пищи не реже одного раза в 5 часов, не считая времени сна;

Хотя бы минимальная физическая нагрузка – зарядка утром, двадцатиминутная прогулка вечером;

Регулярное потребление жидкости (до двух литров за день);

Беззаботное общение с близкими/друзьями и полчаса на себя – ежедневно!

3. Здоровье

Нет сегодня таких людей, у которых не найдется хотя бы одной какой-то хвори с приставкой "хроническая". Главное, что отмечают специалисты – "носиться" со своей болезнью так же опасно, как "игнорировать" ее. Помните о своем диагнозе, но не считайте себя больным человеком. У вашего тела индивидуальные потребности – только и всего! В этом нет ничего странного, ведь все люди отличаются друг от друга.

Сохранить молодость можно, если вы будете, ориентируясь на потребности своего тела, позволять себе многое. Например: есть все что хочется, по понемногу; испытывать себя в экстремальном спорте, но начинать с простых тренировок.

Есть и простые правила для сохранения тела в тонусе: ежедневные тренировки по полчаса, потребление соли не более 3 г в сутки, а кофе – не более трех чашек, переход на удобную обувь (каблуки – только по праздникам!). Советуют отказаться от обилия жирной пищи и не принимать без крайней необходимости гормональные препараты.

Очень важно тренировать мышцы, ведь мышечный каркас поможет держать форму, координацию движений, что очень важно в любом возрасте. Не запускайте зубы! Хронические воспаления в них способны сказаться на состоянии всего организма.

4. Ясная голова

Без ясности мысли и быстрой реакции сложно чувствовать себя молодым. Причинами "помутнения", проблем с концентрацией внимания и "провалов в памяти" в любом возрасте могут быть те же стрессы, хроническая усталость и профессиональное выгорание на работе. И только в последнюю очередь – какие-то неполадки в организме. Прежде чем бежать к врачу или самостоятельно "прописывать" себе ноотропные препараты для ускорения мозгового кровообращения, попытайтесь справиться с проблемой самостоятельно.

Во-первых, пересмотрите режим дня и список задач, который ставите перед собой;

Во-вторых, установите четкое, одно и то же время, когда будете ложиться спать. Желательно делать это при температуре в помещении - плюс 18-20 градусов;

В-третьих, возьмите дополнительные выходные или отгулы, если работа окончательно "достала";

В-четвертых, переложите часть домашних обязанностей на плечи близких (отдайте детей бабушке или тете, позвольте себе не помыть посуду перед сном, забудьте о еженедельной генеральной уборке – от того, что вы сделаете себе домашний отпуск, никто не пострадает. А если ваша "усталость" будет прогрессировать, можно и в самом деле заболеть, что принесет неприятности и вам и вашим близким);

В-пятых, есть простые способы улучшить реакцию, концентрацию и внимание. Один их них – командные игры. Пока на улице тепло, предложите друзьями побегать с мячом. Простой выезд на природу с выключенным мобильным телефоном – уже радость для нервной системы. Кстати, если хотите сохранить хорошую реакцию на всю жизнь – начните играть в пинг-понг уже сегодня. Игра тренирует все группы мышц, улучшает кровоснабжение мозга, тренирует мысль, а еще – не требует особой физической подготовки и подходит для любого возраста.

5. Позитив

Вполне серьезно американские психологи советуют каждый вечер заканчивать своеобразной позитивной медитацией. Представьте себя полным сил, привлекательным, веселым в приятных душе обстоятельствах. Вот вы с любимым человеком идете по берегу моря и чувствуете шлепки волн по коже. Вот вы с друзьями катаетесь на американских горках или поете вместе у костра под гитару. Вот гуляете с детьми в зоопарке и забавно передразниваете животных. Вот вы выиграли викторину, освоили парашютный спорт или приобрели билет на острова…

Позитивные фантазии, в которых вы видите себя полными энергии, сил и надежд, горячат кровь, ускоряют циркуляцию полезных веществ в организме, укрепляют иммунитет, способствуют разглаживанию морщин и наступлению счастливой полосы в жизни. Важно изменить не обстоятельства, а отношение к ним. В этом вопросе счастье, действительно, – в ваших руках!