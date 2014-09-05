Янтарь – натуральный биостимулятор

Целебные свойства камня применяют при лечении простудных заболеваний. Так как янтарь – смола, то настойка из него эффективна при кашле, инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей, пишет lenta-ua.net.

Болезни желудочно-кишечного тракта также поддаются лечению янтарем: при язве желудка и двенадцатиперстной кишки пьют водочную настойку из порошка янтаря.

Янтарь - мощный антисептик. Порошок янтаря применяется при лечении ран, в том числе и гнойных, ожогов, болезней десен. Препараты янтаря добавляют в зубную пасту, избавляя тем самым от кровоточивости десен.

Этот камень также - хороший анальгетик. При головной боли пластинками из янтаря натирают виски. Мази и растирания на его основе применяют при болезнях суставов, варикозном расширении вен, мышечных болях, травмах.

Широко применение янтаря и в косметологии. Маска на основе этого камня избавит от мелких морщин, пигментных пятен, отеков, окажет лифтинговый эффект.

Все лечебные свойства янтаря обусловлены наличием в нем ряда полезных для человеческого организма микроэлементов и янтарной кислоты.