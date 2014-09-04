Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", сегодня, 4 сентября, в пресс-центре «Сегодня Мультимедиа» состоялся пресс-брифинг Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова. Римма Филь представила основные результаты работы Штаба по направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий, размещение вынужденных переселенцев, оказание гуманитарной и адресной помощи.

На следующей неделе стартует второй эшелон гуманитарного рейса Рината Ахметова с 3,5 тыс. тоннами гуманитарной помощи в составе более 350 000 наборов. В течение месяца каждую неделю на Донбасс будет отправляться 40 грузовиков с продуктами, предметами гигиены и детским питанием. Так, первые 40 грузовиков с 80 000 наборами гуманитарной помощи выезжают 8 сентября из Днепропетровска в Мариуполь, откуда менее габаритным транспортом расфасованный груз будет передаваться вынужденным переселенцам, а также самым незащищенным категориям – детям, инвалидам, пожилым людям – на территориях боевых действий.

Справка:

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.

Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

+38 044 502 52 12