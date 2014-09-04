Большинство звонков на номер горячей линии Гуманитарного штаба поступают с просьбой об эвакуации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", сегодня, 4 сентября, в пресс-центре «Сегодня Мультимедиа» состоялся пресс-брифинг Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова. Римма Филь представила основные результаты работы Штаба по направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий, размещение вынужденных переселенцев, оказание гуманитарной и адресной помощи.

Римма Филь рассказала о сложностях в эвакуации. На прошлой неделе Гуманитарный штаб начал перевозить людей из Новоазовска в безопасные места на Азовском побережье. Так, 40 детей-сирот из Мариуполя вывезли и поселили в Красном Лимане. Вчера Гуманитарный штаб эвакуировал 45 детей-сирот и детей из семей в сложных жизненных обстоятельствах из Мариуполя в Нововолынск. Всего же, по состоянию на сегодня, Штабом эвакуировано 25 505 человек, 10 905 из них – это дети, в том числе воспитанники интернатных учреждений и приютов, около 5 000 – люди с инвалидностью.

Эвакуация осуществлялась в основном из таких городов, как Донецк, Макеевка, Харцызск, Енакиево, Никитовка, Еленовка, Горловка, Брянка, Первомайск, Стаханов. До создания Гуманитарного штаба, еще в мае, фонд Рината Ахметова эвакуировал из Донецка и области приемные семьи, детские дома семейного типа, с которыми работал в рамках программы «Сиротству-нет», а также женщин с детьми и стариков, желающих выехать из Славянска и Краматорска.

Большинство звонков на единый многоканальный номер горячей линии Гуманитарного штаба 0 800 50 9001 поступают с просьбой об эвакуации. Гуманитарный штаб помогает выезжать, как целым группам людей, так и рассматривает адресные обращения – вывозы людей пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями, беременных женщин, мам с новорожденными детьми.

Часть эвакуированных людей, а это более 6200 человек, нуждалась во временном размещении. В основном, это мамы с детьми, многодетные семьи, пожилые люди. Для этих людей Гуманитарный штаб при фонде Ахметова обеспечил проживание в тех областях Украины, где находятся базы предприятий группы СКМ, партнеры или была готовность местных властей в размещении людей – это Запорожская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Днепропетровская области, безопасные районы Донбасса.

По словам Риммы Филь, основная проблема на сегодняшний день – это переселение людей в отапливаемые санатории и базы отдыха. «Наступила осень. Базы и лагеря, прежде всего, предприятий СКМ, рассчитаны на летний период или максимум до наступления холодов. Баз, приспособленных для проживания людей в зимний период, гораздо меньше. Мы уже нашли несколько отапливаемых баз в Черниговской, Запорожской, Днепропетровской областях. У нас – у государства, волонтеров, фондов – есть всего лишь один месяц, сентябрь, для переселения людей. Кроме того, география войны расширяется, выезжает всё больше людей, и мест для их компактного размещения становится всё меньше. Надо искать решения. Искать родственников, друзей, которые могут дать приют людям», - рассказывает Римма Филь.

Справка:

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.

Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

+38 044 502 52 12