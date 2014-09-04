Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова доставляет продукты и лекарства в Донецк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", сегодня, 4 сентября, в пресс-центре «Сегодня Мультимедиа» состоялся пресс-брифинг Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова. Римма Филь представила основные результаты работы Штаба по направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий, размещение вынужденных переселенцев, оказание гуманитарной и адресной помощи. В частности, координатор Гуманитарного штаба рассказала о том, как и куда доставляются наборы из первого эшелона гуманитарного рейса Рината Ахметова, которые были доставлены в Мариуполь 22-23 августа общим количеством 200 тысяч шт. и весом более 2000 тонн.

Римма Филь: «В города Донбасса мы доставили более 150 тысяч наборов с гуманитарной помощью, в том числе 142 тысячи продуктовых наборов. До понедельника будут доставлены все 200 тысяч. Силами волонтеров помощь разгружается, расфасовывается и передается в места компактного проживания переселенцев, в освобожденные города и зону боевых действий. Всего волонтеры Штаба роздали более 67 тысяч наборов, в том числе 63 тысячи продуктовых, в 45 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. В том числе помощь получает и Донецк. В целях безопасности мы не озвучивали эту информацию. Но сейчас, когда продукты уже раздаются людям, лекарства поступают в больницы, мы можем говорить о том, что Ринат Ахметов через Гуманитарный штаб при своем фонде помогал и будет помогать родному городу. В одну из клиник Донецка Штаб передал лекарства для десятков онкобольных детей. Нехватка медикаментов может привести к прерыванию курса лечения и к смертельным случаям, сводит на нет предыдущие результаты терапии. Помочь детям медикаментами просили врачи и волонтеры. Гуманитарный штаб отправил две партии лекарств из Краматорска в Донецк, они уже на месте, дети продолжают курс лечения. В ближайшее время мы поможем и другим детским отделениям города.

Около 13 тысяч продуктовых наборов усилиями волонтеров, среди которых сотрудники ФК «Шахтер», «Донбасс Арены», «Метинвеста», розданы дончанам. Еще примерно столько же самые незащищенные жители города получат в ближайшую неделю».

Гуманитарный штаб помогает также МЧС в Донецке, обеспечивая топливом спецтранспорт этой службы, в том числе, машины скорой помощи, пожарные машины.

Справка:

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.

Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

+38 044 502 52 12