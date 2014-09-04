Названы наиболее вредные продукты, обжаренные на растительном масле

Врачи диетологи давно говорят о вреде жареной пищи. И теперь они конкретизируют: мясные и рыбные блюда обжаренные на растительном масле - вредны особенно. Независимо от того какое масло вы будете использовать. В ответ на вопрос, действительно ли так опасно жарить продукты, и не лучше ли все тушить или парить ответ довольно прост: все должно быть в меру. Если человек считает, что он абсолютно здоров, к тому же его возраст 15-40 лет, можно иногда съесть немного мяса, приготовленного на гриле, или жареную курочку, пишет infosmi.net.

Если же вы не относитесь к этой категории людей, то жареные блюда не для вас. Особенно продукты, прожаренные на растительном масле. Дело в том, что термическая обработка в течение всего лишь 4-5 минут меняет химическую формулу растительного масла и превращает его в транс-жиры, которые чудовищно опасны для сосудов.

Особенно нежелательно соединять животные жиры с термически обработанными растительными жирами. К примеру, использовать растительное масло для жарки рыбы или мяса. А вот овощи можно приготовить на растительном масле, но только обжаривать их нужно на раскаленной плите и не более 2-4 минут. Для приготовления продуктов лучше пользоваться раскаленной сковородой с антипригарным покрытием и без масла. Но лучший способ сохранить витамины и микроэлементы ‒ тушить или парить на маленьком огне.