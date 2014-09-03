Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова эвакуировал из зоны военных действий 25 тысяч человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", по состоянию на сегодня, Штабом эвакуировано

25 002 человека, 10 787 из них – это дети, в том числе воспитанники интернатных учреждений и приютов, около 5 000 – люди с инвалидностью.

Эвакуация осуществлялась, в основном, из таких городов, как Донецк, Макеевка, Харцызск, Енакиево, Никитовка, Еленовка, Горловка, Брянка, Первомайск, Стаханов. До создания Гуманитарного штаба, еще в мае, фонд Рината Ахметова эвакуировал из Донецка и области приемные семьи, детские дома семейного типа, с которыми работал в рамках программы «Сиротству-нет», а также женщин с детьми и стариков, желающих выехать из Славянска и Краматорска.

Большинство звонков на единый многоканальный номер горячей линии Гуманитарного штаба 0 800 50 9001 поступают с просьбой об эвакуации. Гуманитарный штаб помогает выезжать, как целым группам людей, так и рассматривает адресные обращения – вывозы людей пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями, беременных женщин, мам с новорожденными детьми.

Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба: «Каждый вечер мы обновляем маршрут на следующий день. Смотрим, где и сколько людей хотят выехать, как это можно осуществить. Я благодарна волонтерскому движению, при участии этих смелых людей мы вывозим население из зоны боевых действий. Не бывает простой эвакуации, но за 3 месяца было много действительно сложных случаев. Прежде всего, это эвакуация детей-сирот, требующая наличия документов от профильных министерств. Мы вывезли в безопасные регионы Украины 500 детей из интернатов и приютов Донецкой области. Организовали эвакуацию и размещение людей из психоневрологических интернатов, домов престарелых. Несколько раз вывозили спецтранспортом новорожденных детей, которые нуждались в срочной операции. Когда на горячую линию приходят такие крики о помощи, не можешь думать ни о чем другом».

На прошлой неделе Гуманитарный штаб начал перевозить людей из Новоазовска в безопасные места на Азовском побережье. Так, 40 детей-сирот из Мариуполя вывезли и поселили в Красном Лимане.

Справка:

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.

Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

+38 044 502 52 12