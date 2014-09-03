Раненые бойцы АТО спецрейсом из «Борисполя» отправлены в Германию

Из крупнейшего в Украине Международного аэропорта «Борисполь» 20 раненых бойцов АТО были отправлены специальным медицинским рейсом в Германию для их дальнейшего лечения, сообщила пресс-служба аэропорта.

По данным пресс-службы, 2 сентября в 15:20 самолет Airbus 310 был отправлен в Берлин.

Данный рейс состоялся благодаря личной договоренности президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель. В мероприятии участвовали представители медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины, команда немецких специалистов, ответственных за медицинскую эвакуацию, и представители медицинской службы аэропорта «Борисполь».

Как сообщал УНИАН, Порошенко приказал с 1 июля возобновить на востоке Украины активную фазу антитеррористической операции против финансируемых Россией террористических и бандитских формирований после длительного одностороннего перемирия с украинской стороны.

Одной из главных проблем проведения АТО является низкий уровень организации снабжения войск и вызванная этим нехватка бронежилетов и других средств индивидуальной защиты.

На минувшей неделе Киев заявил о начале нескрываемого ввода Россией своих войск на территорию Украины.

По обнародованным сегодня данным СНБО, на Донбассе действуют по меньшей мере 4 тактические группы российской армии численностью 1600 человек. НАТО на минувшей неделе оценивало количество российских военных в Украине в более 1 тыс. человек.