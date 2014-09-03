Маршруты, по которым Гуманитарный штаб 3 сентября вывозит людей из зоны боевых действий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", 3 сентября Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова осуществляет выезд из зоны боевых действий в Изюм, Красноармейск и Артемовск из следующих городов Донецкой и Луганской областей:

ЕНАКИЕВО

сбор в 9:00 на автостанции

НИКИТОВКА

сбор в 10:00 на ж.д. вокзале

ПЕРВОМАЙСК

Сбор в 9:30 возле Исполкома и ЦКБ

БРЯНКА

сбор в 11:30 возле двухэтажного красного СТО в центре, возле дворца, за поликлиникой, если ехать из Стаханова, то поворот налево - сразу за главным перекрестком

АЛЧЕВСК

сбор 12:30 на автостанции, рядом с рынком (напротив ЦУМа)

СТАХАНОВ

необходимо доехать до Брянки или Алчевска в назначенные места и время

Эвакуация проводится только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров. С каждым днем осуществлять выезд становится все сложнее.

Кроме массовой эвакуации, осуществляются также адресные выезды воспитанников интернатов, инвалидов и других категорий граждан.

Чтобы записаться на выезд, звоните по телефону горячей линии 0800 509 001

или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua

В случае, если номер не отвечает, дублируйте звонки на следующие номера:

095 199 74 81

050 620 2915

063 117 89 01

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.