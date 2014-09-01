Маршруты, по которым Гуманитарный штаб 2 сентября вывозит людей из зоны боевых действий

Как сообщила УНИАН Пресс-служба Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", 2 сентября Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова осуществляет выезд из зоны боевых действий по следующим маршрутам:

ЕНАКИЕВО-ИЗЮМ

ЕНАКИЕВО-КРАСНОАРМЕЙСК

сбор в 9:00 на автостанции

НИКИТОВКА – АРТЕМОВСК

сбор в 10:00 на ж.д. вокзале

Эвакуация проводится только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров.

Чтобы записаться на выезд, звоните по телефону горячей линии 0800 509 001

или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua.

В случае, если номер не отвечает, дублируйте звонки на следующие номера:

095 199 74 81

050 620 2915

063 117 89 01

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.