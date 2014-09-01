Маршруты, по которым Гуманитарный штаб 2 сентября вывозит людей из зоны боевых действий
Эвакуация проводится только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров
Как сообщила УНИАН Пресс-служба Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", 2 сентября Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова осуществляет выезд из зоны боевых действий по следующим маршрутам:
ЕНАКИЕВО-ИЗЮМ
ЕНАКИЕВО-КРАСНОАРМЕЙСК
сбор в 9:00 на автостанции
НИКИТОВКА – АРТЕМОВСК
сбор в 10:00 на ж.д. вокзале
Эвакуация проводится только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров.
Чтобы записаться на выезд, звоните по телефону горячей линии 0800 509 001
или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua.
В случае, если номер не отвечает, дублируйте звонки на следующие номера:
095 199 74 81
050 620 2915
063 117 89 01
Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.