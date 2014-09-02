Правительство призывают увеличить зарплаты военным медикам в зоне АТО

Народный депутат, уполномоченный президента Украины по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко призывает правительство срочно увеличить зарплаты военным врачам, которые работают в зоне АТО, до уровня военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Геращенко, по ее мнению, Верховная Рада должна предоставить военным медикам статус участников антитеррористической операции.

Она напомнила, что около 300 военных медиков сейчас работают фактически на передовой, ежедневно рискуя своей жизнью.

«19 врачей сегодня удерживаются в плену боевиками из так называемых «ДНР» и «ЛНР», и потому нужно приложить все усилия для их освобождения», - подчеркнула Геращенко.